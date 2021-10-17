Bandırmaspor: 1 Ankaragücü: 2

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Ankaragücü, deplasmanda Bandırmaspor'u 2-1 yenerek yoluna devam etti. Başkent ekibi, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Ev sahibi Bandırmaspor ise üç maç sonra yenilgiyle tanıştı. Bandırma 17'de Guido Koçer'in attığı golle 1-0 öne geçti. 29'da konuk takım Ankaragücü Erdem ile eşitliği sağladı: 1-1. 49'da Bandırma'dan Akabueze, penaltı vuruşundan yararlanamadı. 84'te Yusuf Abdioğlu, Ankaragücü'ne 3 puanı getiren golü attı: 1-2. Maçı Ankaragücü 2-1 kazandı.

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