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Haberler Spor Drogba: F.Bahçe maçında ırkçılık ile karşılaştım

Drogba: F.Bahçe maçında ırkçılık ile karşılaştım

Drogba: F.Bahçe maçında ırkçılık ile karşılaştım

17.10.2021

BİR dönem Galatasaray'da da forma giyen Didier Drogba, Türkiye'de oynadığı dönemde Fenerbahçe maçında ırkçılıkla karşılaştığını itiraf etti. Drogba, yaşanan bu durumu umursamadığını ifade etti. France TV'ye konuk olan Drogba, oynadığı birçok ülkede ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını belirterek "Irkçılıkla mücadelenin birçok yolu var. Fenerbahçe maçında yaşadığım ırkçılığı umursamadım. Fransa'da bazı takımlara karşı oynadığım maçlardakileri umursamadım. İngiltere'de ya da cahil insanların olduğu başka ülkelerde yaşadıklarımı umursamadım çünkü bunun cehalet olduğunun farkındaydım" dedi.
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