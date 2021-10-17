Kasımpaşa - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

Süper Lig 'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Kasımpaşa'yla Göztepe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligde ilk 8 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, topladığı 5 puan ve averajla 9. haftaya 18. sırada girdi.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13.30

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İLK 11'LER!



KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jorgensen.



GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Kahraman, Atakan, Dzenan, Yalçın, Obinna, Halil, Cherif, Jahovic.