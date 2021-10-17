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Haberler Spor Kasımpaşa - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

Kasımpaşa - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa, sahasında İzmir ekibi Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kasımpaşa - Göztepe maçı | CANLI ANLATIM

17.10.2021, 13:01 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021, 13:25

Süper Lig 'de son haftalarda kötü sonuçlar alan Kasımpaşa'yla Göztepe karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Kasımpaşa, bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 6 puan topladı. Ligde ilk 8 haftada sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe, topladığı 5 puan ve averajla 9. haftaya 18. sırada girdi.

KASIMPAŞA - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

HAKEM: Cüneyt Çakır
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13.30
YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İLK 11'LER!

KASIMPAŞA: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jorgensen.

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Kahraman, Atakan, Dzenan, Yalçın, Obinna, Halil, Cherif, Jahovic.

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