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Haberler Spor İzmir ve Ege ekipleri zorlu maçlara çıkacak

İzmir ve Ege ekipleri zorlu maçlara çıkacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, deplasmanda Eskişehir ile kapışacak. 3. Lig 3. Grup temsilcisi Karşıyaka ise Ceyhanspor'u konuk edecek

İzmir ve Ege ekipleri zorlu maçlara çıkacak

17.10.2021

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Pazar şöleni yaşanacak, futbolseverler adeta futbola doyacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demir'i 2-1 yenerek ilk iç saha galibiyetini alan Bucaspor 1928, deplasmanda düşme hattında son sırada yer alan Eskişehir ile karşılaşacak. Eskişehir Yeni Stadyum'da 19.00'da başlayacak müsabakada Alpaslan Şen düdük çalacak. Grupta 7 maçta 10 puanla 8. sırada yer alan İzmir ekibi, rakibini yenerek ilk kez üst üste 2 galibiyet almayı hedefliyor.

KAF-KAF YENİ BİR SAYFA AÇACAK
3. Lig 3. Grup'ta 12 yeni transferle başlayıp şampiyonluk hedeflediği sezonda 7 maçta 7 puanla altta kalan KSK ise yeni teknik patronu Ahmet Taşyürek yönetiminde 3 puanlı düşme hattındaki Ceyhanspor'u çıkış başlatmak için ağırlayacak. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak. Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta sadece puansız son sıradaki Karabükspor'u mağlup edip, 4 beraberlik, 2 yenilgi alan Kaf-Kaf'ta eksik futbolcu bulunmuyor.

2. VE 3. LİG'DE HEYECAN FIRTINASI
2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2 galibiyetle başlayıp, ardından çıktığı 5 maçta tek galibiyetle yetinen Somaspor, saat 19.00'da Antalya'da Serik Bld deplasmanına çıkacak. Henüz galibiyetle tanışamayan Turgutluspor, Ankaraspor'u konuk edecek. Bodrumspor ise deplasmanda lider Sivas Bld ile kozlarını paylaşacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor 24Erzincanspor'la Uşak, Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. Müsabakalar saat 14.00'te. 3. Lig 3. Grup'ta lider Fethiyespor evinde Gümüşhanespor'u ağırlayacak. Ligde 2. Grup'ta lider Kuşadasıspor, düşme hattındaki D. G.Birliği'ni konuk edecek. Grupta son sırada yer alan Kızılcabölükspor, Play-Off hattındaki Yeşilyurt Bld ile kapışacak. 1. Grup'ta ateş hattındaki Bergama ise Menemen İlçe Stadı'nda Erbaaspor'u ağırlayacak. Bu maçlar saat 14.00'te.

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