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Haberler Spor Alanya’da konuk Kayseri

Alanya’da konuk Kayseri

Alanya’da konuk Kayseri

18.10.2021

Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u saat 20.00'de ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Müsabaka beIN SPORTS HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 5 maça çıkan Alanyaspor, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Ev sahibi takım, geride kalan 9 haftada 14 puan topladı. Kayserispor ise rakibi Alanyaspor ile oynadığı son 7 maçta galip gelemedi. Konuk ekip 11 puana sahip.

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