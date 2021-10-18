Arkas 3’te 3 yaptı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde zirve mücadelesi veren Arkas Spor, deplasmanda Bingöl Solhanspor'u da 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. İzmir ekibi ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen ikinci sette ise Efe ve Hoag ile sayılar bulan Arkas, seti 25-22 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Arkas son seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. İzmir ekibi büyük sevinç yaşadı.