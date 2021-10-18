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Haberler Spor Balıkesirspor’da son dakika şoku yaşanıyor

Balıkesirspor’da son dakika şoku yaşanıyor

Balıkesirspor’da son dakika şoku yaşanıyor

18.10.2021

TFF 1. Lig'de Ege derbisinde Denizlispor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olan Balıkesirspor'da büyük üzüntü yaşanıyor. Sahada futbolun doğrularını yapmaya çalıştıklarını belirten teknik patron İsmet Kamak, "Aslında 1 puan bizim için iyi olacaktı. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Son dakika golü bizi şoke etti. Büyük üzüntü yaşıyoruz. Maçta öne de geçtik ama daha sonra özellikle kendi yarı sahamızdan çıkamadık. Özellikle rakibin boşluklarını iyi değerlendiremedik. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Çok iyi çalışacağız ve Balıkesirspor'u bu bulunduğu konumdan yukarılara taşıyacağız" dedi.

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