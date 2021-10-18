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Haberler Spor Cimnastikte dev heyecan

Cimnastikte dev heyecan

Cimnastikte dev heyecan

18.10.2021

50. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası bugün Japonya'nın Kitakyushu kentinde başlayacak. 24 Ekim'de alet finalleri ile sona erecek şampiyonada İzmirli sporcular da mücadele edecek. Göksu Üçtaş Şanlı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil'in yanı sıra Mustafa Arca, Sercan Demir, Kerem Şener ve Bilge Tarhan da madalya almak için yarışacak. Erkeklerde 2 yıl önce Almanya'da düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak bir ilki başaran, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'ye ilk altını getiren İbrahim Çolak, unvanını Japonya'da korumak için mücadele edecek. 2019 Dünya Şampiyonası'nda paralel barda tarihimizin ilk gümüş madalyasını alan Ahmet Önder ve 2021 Avrupa Şampiyonası'nda barfikste bronz madalya alan Mısır asıllı Türk sporcu Adem Asil, Japonya'da madalya arayacak. 2020 Tokyo OIimpiyatları'nda Türkiye'ye cimnastikte tarihin ilk madalyasını getiren Ferhat Arıcan Dünya Şampiyonası'nda yer almayacak.

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