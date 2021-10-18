Fethiye zirve aşkıyla

3. Lig 3. Grup'ta haftaya lider giren Fethiyespor, Gümüşhanespor'u 4-2'lik skorla mağlup etti, koltuğa kuruldu. 21. dakikada Nurettin'in yerden ortasına Talha altıpasın içinde gelişine vurdu: 1-0. 26'da Umut ceza alanında sol çaprazdan kaleye nişanladı meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti. 37'de ceza alanı içindeki karambolde top Serhat'ın eline çarptı hakem penaltı noktasını gösterdi. 38'de atışı kullanan Umut kaleci Ahmet ile topu ters köşeye gönderdi: 1-1. 40'ta Nurettin sağ çaprazdan nefis vurdu: 2-1. Devre 2-1 kapandı. 67'de Serkan'ın kafayla aşırdığı topu Cemal çıkardı Ali Han kaleci Cengiz ile karşı karşıya plaseledi: 3-1. 80'de Nurettin'in derinleme pasını iyi takip eden Ali Han ceza alanı içinde sert vurdu: 41. 89'da Nasrullah ceza alanında Özgür'ün müdahalesiyle yerde kaldı, beyaz noktayı işaret etti. 90'da Oktay maçın skorunu belirledi: 4-2.

■ ERDOĞAN CANKUŞ