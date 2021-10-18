Hatay zirveyi zorluyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ev sahibi takım, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla topladı. Ligde 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgisi bulunan konuk ekip ise 11 puana sahip. Hatayspor'da kart cezalısı Mehdi Boudjemaaile ile sakatlıkları bulunan Onur Ergün ve Isaac Sackey forma giyemeyecek. Gaziantep FK'da ise bir oyuncunun korona virüs testi pozitif çıktı.