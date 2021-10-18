Manisa FK çöktü

TFF 1. Lig'de yaşadığı büyük düşüşe engel olamayan Manisa Futbol Kulübü, üst üste 6. mağlubiyetini evinde yeni teknik patronu Naci Şensoy yönetiminde çıktığı maçta Adanaspor önünde aldı: 0-3. 18. dakikada Bruns'un ceza sahasına aşırdığı topa gelişine vuran Ozegovic topu ağlara gönderdi: 0-1. 32'de Bruns ile verkaç yapan Ozegovic'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-2. 45'te Manisa FK'nın kullandığı kornerde ceza sahası içine gelen topa yükselen Karacic topu çeldi. Sertaç'ın kaleye aşırttığı topu Evren, kafayla çizgi üzerinden çıkartarak, mutlak golü önledi. 81'de Ozegovic'in ayağından seken top sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Celil sert şutuyla topu ağlara göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3. Maç 3-0 konuk ekibin galibiyetiyle bitti.

MİNİ YORUM - HAYRİ ÜLGEN

MANİSA'YA YAKIŞMAYAN TABLO

MANİSA FK, maalesef ilk yenilgisinden sonra gerek yönetim tarzında gerek teknik standartı açısından bir kaos yaşadı ve bu kaosu da çözemedi. Böyle olunca arka arkaya gelen mağlubiyetler takımın teknik direktörünü de aldı götürdü. Ama sonrasında bir değişiklik bile Manisa'ya bir moral, bir motivasyon getirmeyince Adana karşısında da farklı yenilgi geldi. Ben 16-17 yıldır bu ligde yorum yapıyorum ve hep söyledim. Eğer bu ligin hocası bu ligi aşırı derecede tanımıyorsa başarısızlık da kaçınılmaz olur. Manisa'nın biran önce futbolcuları psikolojik olarak lige döndürme si lazım yoksa bu düzende başarısızlık gelir. İnanıyorum ki Mevlüt Başkan ve yönetimi ekibini toplar futbolcularla oturup konuşur ve bu işi hemen çözer. Çözemezlerse yarın çok zor günler....