Petkim kahroldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ karşısında iyi oynamasına rağmen son periyotta rakibine boyun eğdi: 97-83. Oynadığı son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, Bursa temsilcisine de yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. İlk periyot karşılıklı basketlerle 18-18 eşitlikle geçildi. İkinci periyoda ağırlığını koyan Petkim, devreyi 45-44 önde tamamladı.

ALİAĞA SONUNU GETİREMEDİ

Üçüncü periyot ise çok çekişmeli geçti. Bu periyot da 69-69 eşitlikle tamamlandı. Son periyotta bitime 3 dakika kala sayı bulmakta zorlanan Aliağa Petkimspor, rakibinin hücumlarına karşılık vermekte zorlandı. Petkim, maçı 97-83 kaybetti.