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Petkim kahroldu

ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı son 3 maçı kaybeden Aliağa Petkimspor, Bursa ekibine son periyotta teslim olarak üzüntü yaşadı

Petkim kahroldu

18.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda TOFAŞ karşısında iyi oynamasına rağmen son periyotta rakibine boyun eğdi: 97-83. Oynadığı son 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, Bursa temsilcisine de yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. İlk periyot karşılıklı basketlerle 18-18 eşitlikle geçildi. İkinci periyoda ağırlığını koyan Petkim, devreyi 45-44 önde tamamladı.

ALİAĞA SONUNU GETİREMEDİ
Üçüncü periyot ise çok çekişmeli geçti. Bu periyot da 69-69 eşitlikle tamamlandı. Son periyotta bitime 3 dakika kala sayı bulmakta zorlanan Aliağa Petkimspor, rakibinin hücumlarına karşılık vermekte zorlandı. Petkim, maçı 97-83 kaybetti.

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