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Haberler Spor Uşakspor’a Isparta şoku

Uşakspor’a Isparta şoku

Kırmızı-siyahlı takım, 45+3’te Şamil’in golüyle evinde yıkıldı

Uşakspor’a Isparta şoku

18.10.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçı 4 puanla geçen Uşakspor, evinde Isparta 32 Spor'a tek golle yenilmekten kurtulamadı: 0-1. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın golünü 45+3. dakikada Şamil attı. Aşigo'da 90+9. dakikada Yasin Ozan kırmızı kart gördü. Grupta alt sıralardan kurtulamayan Uşak, bu sonuçla 7 maçta 7 puanda kaldı. Puanını 14'e çıkaran Isparta 32 ise Play-Off hattındaki yerini korudu.

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