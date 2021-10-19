  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bal-Kes kalesini gole kapatamıyor

Bal-Kes kalesini gole kapatamıyor

Bal-Kes kalesini gole kapatamıyor

19.10.2021

TFF 1. Lig'de Ege derbisinde Denizlispor'a mağlup olan ve 18. sıray gerileyen Balıkesirspor, ilk hafta Boluspor maçı hariç sonraki 7 maçında kalesini gole kapatamadı. Samsunspor ve Kocaelispor maçlarında 3 gol yiyen, Gençlerbirliği ve Denizlispor karşısında kalesinde 2 gol gören Balıkesirspor, Tuzlaspor, Keçiörengücü ve İstanbulspor maçlarında 1 gol yedi. Son 3 maçında puanla tanışamayan, 8 maçta 13 gol yiyen Bal-Kes geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sene 8 maçta 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 8 maçlık süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet almış, 8 gol atmış, kalesinde 12 gol görmüş, 10 puan toplamış ve 12. sırada yer almıştı.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes kalesini gole kapatamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.