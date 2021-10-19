Bal-Kes kalesini gole kapatamıyor

TFF 1. Lig'de Ege derbisinde Denizlispor'a mağlup olan ve 18. sıray gerileyen Balıkesirspor, ilk hafta Boluspor maçı hariç sonraki 7 maçında kalesini gole kapatamadı. Samsunspor ve Kocaelispor maçlarında 3 gol yiyen, Gençlerbirliği ve Denizlispor karşısında kalesinde 2 gol gören Balıkesirspor, Tuzlaspor, Keçiörengücü ve İstanbulspor maçlarında 1 gol yedi. Son 3 maçında puanla tanışamayan, 8 maçta 13 gol yiyen Bal-Kes geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sene 8 maçta 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, geçen sezon 8 maçlık süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet almış, 8 gol atmış, kalesinde 12 gol görmüş, 10 puan toplamış ve 12. sırada yer almıştı.

■ SERVET SARUN