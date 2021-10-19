Giresun’dan lige yeni baslangıç

Süper Lig'e bu sezon çıkan Giresunspor, sezona kötü başlamıştı. Sezona Galatasaray yenilgisiyle başlayan Karadeniz ekibi, daha sonra sırasıyla Kasımpaşa, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenilirken ilk puanını Konyaspor önünde aldı. Daha sonra Fenerbahçe'ye yenilen Giresun, Kayserispor ile de berabere kaldı. Kayseri maçının ardından ise Karadeniz temsilcisi adeta şahlandı. Düşme hattındaki rakipleriyle üst üste iki maça çıkan Giresunspor, 6 puan çıkardı. Milli ara öncesi İzmir'de Göztepe'yi 1-0 ile geçen Giresunspor, sahasında ise Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'u da 2-0 mağlup etti.

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