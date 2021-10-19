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Petkim’in canı sıkkın

Basketbol Süper Ligi’nde 4’te 0 çeken İzmir ekibinde yüzler gülmüyor. Tofaş'a kaybeden Petkimspor'da kötü gidişata çözüm aranırken Antrenör Sevim "Kırılma anlarında yaptığımız küçük hatalar kabul edilemez" dedi

Petkim’in canı sıkkın

19.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde önceki gün oynadığı maçta Tofaş'a 97-83 kaybeden Aliağa Petkimspor, bu sezon çıktığı 4 karşılaşmada da galibiyetle tanışamazken adeta hayal kırıklığı yarattı. İzmir ekibi yenilenen kadrosuyla mücadele ettiği ligde sırasıyla Pınar Karşıyaka'ya 92-59, Fenerbahçe Beko'ya 71-63, Galatasaray NEF'e de 91-75 mağlup olurken önde götürdüğü maçta Tofaş'a da kaybederek son sıraya demir attı. Petkimspor'da oyuncularına tepki gösteren Antrenör Can Sevim, "Maçın son 4-5 dakikasına kadar oyunun içindeydik. Kırılma anlarında çok kolay hatalar yaptık. Bu lig çok zor bir lig. Kolay maç yok. Her maçta kazanmak için, yerdeki tek top için atlamalısınız. Oyuncularımdan bunu istiyorum. Kırılma anlarında yaptığımız küçük hatalar kabul edilemez. Kazanmak istiyorsak, daha iyi olmak istiyorsak bu hataları yapmayacağız" şeklinde yorumda bulundu.
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