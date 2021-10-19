Samsun’un efsane ismi son yolculuğuna uğurlandı

GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Samsunspor'un efsane eski kaptanı ve başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı. Kar, 20 Ocak 1989'da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulmuş, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyeye bağlı olarak sürdürmüştü. Kar, geçirdiği kalp krizi sonrasında yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emin Kar'ın cenazesi Samsun'daki Büyük Cami'de kılındı. Samsunsporlu Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi.

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