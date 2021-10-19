TFF’den hakem eleştirilerine yanıt

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerle ilgili yapılan eleştirilerin dikkatlice ve üzülerek takip edildiğini açıkladı. Federasyonun hakemlerin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiğinin aktarıldığı açıklamada,"TFF ile Kulüpler Birliği arasında, Türk hakemliğini koruyacak ve katkı yapacak ortak çalışmaları belirlemek üzere hazırlıklar devam etmektedir. Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir. Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı

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