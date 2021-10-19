  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor TFF’den hakem eleştirilerine yanıt

TFF’den hakem eleştirilerine yanıt

TFF’den hakem eleştirilerine yanıt

19.10.2021

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerle ilgili yapılan eleştirilerin dikkatlice ve üzülerek takip edildiğini açıkladı. Federasyonun hakemlerin daha iyi olmaları ve en üst seviyeye gelmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiğinin aktarıldığı açıklamada,"TFF ile Kulüpler Birliği arasında, Türk hakemliğini koruyacak ve katkı yapacak ortak çalışmaları belirlemek üzere hazırlıklar devam etmektedir. Türk hakemliğinin sorunları olabilir, bunlara ortak paydada çözüm aranabilir ancak onların saygınlığının korunması ve söylemlerde daha dikkatli olunması şarttır. Kulüplerimizden beklentimiz, sağduyulu değerlendirmelerde bulunmaları, hakem çalıştayında gerekli önerilerini sunmaları ve ivedilikle sahaya dönmeleridir. Tüm paydaşların Türk hakeminin değerini artıracak çaba içerisinde olacağına inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF’den hakem eleştirilerine yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.