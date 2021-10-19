Turgutluspor 8 maç sonra hayata döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Play-Off mücadelesi veren Ankaraspor'u uzatmada bulduğu golle 4-3 mağlup eden Turgutluspor, düşme hattından kurtulmanın sevincini yaşıyor. Bu sezonki ilk galibiyetini 8. haftada elde eden kırmızısiyahlılar, Başkent temsilcisi karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak alkış topladı. İki kez geriye düştüğü maçta skoru 3-1'den önce Nuri Emre'nin kendi yarı sahasından attığı golle 3-3'e getiren Turgutluspor, 90+1'de ise Hamit'in golüyle zafere uzandı. Ligde 5 puana ulaşıp, 16. sıraya yükselen Turgutlu ekibi, teknik direktör Kazım Akgün'le yollarını ayırdıktan sonra antrenör Ümit Yıldız yönetiminde çıktığı 2 maçta 4 puan topladı. Bu arada teknik direktör Ümit Karan'ın Turgutluspor'la anlaşma yapabileceği ileri sürüldü

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