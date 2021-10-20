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Haberler Spor Bodrum’da Tahsin ile yollar ayrıldı

Bodrum’da Tahsin ile yollar ayrıldı

Bodrum’da Tahsin ile yollar ayrıldı

20.10.2021

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor'da başarısızlığın faturası teknik heyete kesildi, teknik direktör Tahsin Tam'la yollar ayrıldı. Geçen sezonun ilk yarısında düşme hattındayken yeşil-beyazlıların dümenine geçerek Play-Off yarışına ortak eden teknik direktör Tam, ilk senesinde 28 maça çıkıp 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Tam yönetimindeki Bodrum geride kalan 8 müsabakada 5 kez kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bodrumspor, sekizinci haftayı liderin 4 puan gerisinde 18 puanla 4. sırada tamamladı.
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