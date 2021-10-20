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Haberler Spor Manisa FK’da Altay dönemi

Manisa FK’da Altay dönemi

Manisa FK’da Altay dönemi

20.10.2021

TFF Birinci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde sadece 1 maça çıktıktan sonra görevine son verilen Naci Şensoy'un yerine teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ekibinde 12 yıl antrenör olarak görev aldıktan sonra teknik adamlık kariyerine başlama kararı alan 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulüpte başkan Mevlüt Aktan'ın katıldığı törenle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"OYUN KÜLTÜRÜ OLUŞTURACAĞIZ"
UEFA Pro Lisans sahibi olan teknik direktör Turgay Altay, Manisa ekibinde bu sezon Serkan Özbalta ve Naci Şensoy'un ardından görev alacak üçüncü teknik adam oldu. Altay, "Öncelikle kulübün DNA'sına uygun bir oyun kültürü oluşturarak kendime ait agresif, tutkulu ve ofansif bir antrenör takımı yaratmak istiyorum" diye konuştu.

SPORTİF DİREKTÖR SAVUT
MANİSA FK'da, Serkan İşyapan'dan boşalan sportif direktörlük görevine Taner Savut getirildi. Geçtiğimiz sezon da takımda görev yapan Savut, yeniden Manisa FK ailesine katıldığı için mutlu olduğunu belirtti. Siyahbeyazlı yönetim takımda antrenör olarak görev yapan Egemen Babac ile de yollarını ayırdı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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