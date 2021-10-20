Yüzmede Kartal’dan 2 madalya

Dünyanın en büyük açık su yüzme yarışı serisi olan Oceanman'in Türkiye ayağında Yaşar Üniversitesi'nin 18 yaşındaki genç öğrencisi Şehran Kartal, 2 madalya birden kazanmayı başardı. Türkiye'de ikinci kez Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları Serisi Oceanman, 24 ülkeden toplamda 1100 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Keykubat sahilinde başlayan final günü 10K Oceaman ve 5K Oceanman yarışları gerçekleştirildi.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Bugüne kadar açık su yüzme yarışlarında birçok ulusal ve uluslararası derecesi bulunan Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şehran Kartal, büyük bir başarıya imza attı. Kartal, 2 saat 34 dakika 45 saniyelik derecesiyle 10 kilometre Oceaman yarışı erkekler kategorisinde genel klasmanda üçüncü, 16-19 yaş grubunda ise birinci oldu. Kartal, hedefinin milli takım olduğunu söyledi.