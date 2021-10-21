TÜRKİYE Basketbol Federasyonu'nun başkanlık seçimine aday olduğunu açıklayan eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, İzmir'de açıklamalarda bulundu. Kunter, "Bazı şeyleri değiştirmek istiyoruz. Basketbolu tabana yayacağız" dedi.
Başkan adayı Kunter iddialı konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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