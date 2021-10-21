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Haberler Spor Bergama Belediye Atatürk Stadı’nda

Bergama Belediye Atatürk Stadı’nda

Bergama Belediye Atatürk Stadı’nda

21.10.2021

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'un stat sorunu bitmek bilmiyor. Bergama 14 Eylül Stadı'nın 'Millet Bahçesi' yapılacak olması nedeniyle maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynayan kırmızı-lacivertliler, buranın da bakıma alınması nedeniyle İzmir Atatürk Stadı'na taşınıyor. Soma Atatürk Stadı için Somaspor'dan izin alamadıklarını belirten ikinci başkan Şerif Topal, "Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyoruz. Kapılarını bizlere açtı ama Aliağa Stadı'nın profesyonel maç oynama kriterlerine uymaması nedeniyle TFF izin vermedi. İzmir Atatürk Stadı için 40-50 bin TL maliyetimiz olacak. Maça antrenör Soner Keleş'le çıkacağız" dedi.
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