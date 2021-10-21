Cimnastikte dünya şampiyonasında finale kaldık

Japonya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale yükseldi. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kitakyushu şehrinde gerçekleştirilen şampiyonada, erkekler elemelerinde genel tasnifte Adem Asil 84,430 puanla, Ahmet Önder de 82,065 puanla finale kaldı. Aletlerde ise İbrahim Çolak halkada 14,766 puanla final bileti aldı. Ayrıca Adem Asil, halkada ve atlama masasında yedek finalist oldu. Erkeklerde 2 yıl önce Almanya'da düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak bir ilki başaran, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'ye ilk altını getiren İbrahim Çolak, bir kez daha altın madalyaya ulaşacağını söyledi.

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