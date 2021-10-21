‘Neşteri hemen vurduk’

TFF 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü'nde başkan Mevlüt Aktan, "Sahada oynanan futbol bizi yönetim olarak bazı radikal kararlar almaya sevk etti. Biz de sezona 3'te 3 yaparak giriş yapan bir takımın yöneticileri olarak durumun buraya gelmesinden memnun değiliz ama Manisa Futbol Kulübü her zaman belirttiğim gibi pes edecek, vazgeçecek bir kulüp değil" dedi.

Başkan Mevlüt Aktan, son dönemde yaşanan gelişmeleri basınla paylaştı. Kulübün emin adımlarla hedeflerine yürüdüğünü kaydeden Aktan, "Geçen sezon namağlup şampiyon olarak Türkiye'de elde edilmesi güç bir başarı yakalayarak TFF 1. Lig'e yükselen takımımız, yeni sezona 3'te 3 yaparak başladı" dedi

'BEKLENTİLER YÜKSEK'

AKTAN, "Bu başarımız doğal olarak spor kamuoyunun ve Manisalı taraftarların beklentilerini yükseltti. Sonra 5 maç üst üste gelen yenilgi serisi bizi çok üzdü. Biz yönetim olarak Serkan Özbalta'ya sonuna kadar güvendiğimizi belirtmemize rağmen hocamız böyle bir karar aldı, saygı duyduk. Sonrasında kentte çok sevilen Naci Şensoy hocamızla anlaştık. Ama Adana maçındaki futbol bizi yönetim olarak bazı radikal kararlar almaya sevk etti. Radikal de olsa ciddi kararlar alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Biz de neşteri vurduk" diye konuştu.

'MANİSA FK SAĞLAM TEMELİ OLAN BİR KULÜP'

MANİSA Futbol Kulübü'nün devamlılık ilkesiyle yönetilen bir kulüp olduğunu kaydeden başkan Mevlüt Aktan, şöyle konuştu: "Bugün takımımız TFF 1. Lig'de yer alıyorsa bu devamlılık esasıyla hareket ettiğimiz içindir. Temelleri sağlam olan, şirketleşmiş, kimseye borcu olmayan, güçlü bir kulübümüz var. Biz Manisa Futbol Kulübü'nün sadece dününü bugününü değil, asıl geleceğini düşünerek çalışıyoruz. Bizim sadece A takımımız yok. Altyapıda yüzlerce çocuğumuza futbol eğitimi veriyoruz. Biz her şeyden önce işimizi sevgiyle yapıyoruz. Hatalar tabi ki olacak ama önemli olan bu hatalardan herkesin ama herkesin kendi payına düşen dersi çıkarıp yoluna devam etmesi."

'MÜMİN ÖZKASAP STADI'NI İSTİYORUZ'

MAÇLARIN Manisa merkezde oynanmasıyla ilgili gelişmelere de değinen başkan Mevlüt Aktan, "Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda maçlarımızı oynuyoruz. Akhisar bizi çok iyi ağırladı, iyi ev sahipliği yaptı. Bu anlamda Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya da teşekkür ediyorum. Fakat Manisa Futbol Kulübü olarak taraftarlarımızın eksikliğini çok net hissediyoruz. Bu nedenle en kısa sürede maçlarımızı Manisa'da oynamak için harekete geçtik" dedi.

TFF'YLE TEMASA GEÇTİK

MANİSA 19 Mayıs Stadı'nın bakanlık tarafından yenilenmesi ve onarımı uzun süre alacağından Mümin Özkasap Stadı'nın TFF 1. Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Maç oynanmaya hazır hale getirildi. Boluspor mücadelesini Mümin Özkasap Stadı'nda oynamak için hem rakibimiz hem TFF hem de yayıncı kuruluş nezdinde girişimlere başladık" ifadelerini kullandı.

TURGAY ALTAY İLK ANTRENMANA ÇIKTI

MANİSA Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'de 10. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yeni teknik direktörü Turgay Altay yönetiminde sürdürdü. Serkan Özbalta ve Naci Şensoy'la yollarını ayıran Manisa FK'da önceki gün teknik direktörlük görevine Turgay Altay getirildi. 9 haftada 3. hoca değişliği yaşayan siyah-beyazlılar, Halil Onultmak Tesisleri'nde takımın yeni teknik direktörü Turgay Altay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.