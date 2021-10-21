Riva’da kritik toplantı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri Riva'da bir araya gelerek Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yapısı, yapılacak değişiklikler ve hakem performanslarını değerlendirdi. TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve 1. Lig Kulüpler Birliği ile İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu katıldı.

'AKSİYON ALACAĞIMIZI TAAHHÜT ETTİK'

Toplantının ardından Servet Yardımcı ile Ahmet Ağaoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şeffaf ve sağlıklı bir yapı kurmak istediklerini dile getiren Yardımcı, "Kulüplerimizin Türk hakemliği ve MHK işleyişiyle ilgili önemli şikayetleri oldu. Beraberce ortak çalışma grubu oluşturduk. Sistemin işleyişiyle ilgili nasıl bir iş birliği oluşacağını çalışma grubu ortaya çıkaracak. En kısa zamanda kısa, orta ve uzun vadede aksiyonları alacağımızı taahhüt ettik. Biz, birlikte karar veriyoruz. TFF Yönetim Kurulu da bunu onayarak yürürlüğe koyacaktır. Amacımız tamamen Türk hakemliğinin imajını eski günlerine döndürmek" diye konuştu.

'KİŞİLERİ DEĞİL SİSTEMİ DÜZELTECEĞİZ'

Ahmet Ağaoğlu, TFF ile, MHK ve hakemler konusunda hem fikir olduklarının altını çizerken, "Türk futbolunun kronikleşmiş haline gelen MHK yapısı, kararları, gözlemciler, hakem kararları, atamalar ve bunları içeren problemlerle ilgili federasyonumuzla aynı düşünce yapısına sahip olmamız, geleceğe yönelik bu sorunların çözülmesi konusunda bizleri umutlandırıyor. Önümüzdeki hafta başı bir araya geleceğiz. Çalışmalar neticesini federasyonumuzun yönetim kuruluna sunacağız. Şahıslarla alakalı olarak hiçbir şekilde bir konu gündeme gelmedi. Burada sıkıntımız kişilerle bağlantılı değil. Sistemi düzeltmek ve kuralları koymak zorundayız" şeklinde konuştu.

'VAR HAKEMLERİ AYRI OLMALI'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise "Sistemi değiştirecek iradeyi artık göstermemiz lazım" dedi. Elmas, "VAR hakemlerinin ayrı olmasından tutun, gözlemci raporlarının detayları, veriliş şekli, atamaların yapılış şekline kadar tüm detaylar tartışıldı" ifadelerini kullandı.