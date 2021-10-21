Somaspor’a Onur Ulaş’tan müjde var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü sahasında Kahramanmaraşspor'u konuk edecek olan Somaspor'da, Onur Ulaş'tan müjde var. 25 Nisan 2021 tarihinde Erbaaspor ile oynanan maçtan sonra artan ağrılarından dolayı tedavi süreci başlayan 24 yaşındaki defans oyuncusu, yeniden forma giymek için sabırsızlanıyor. 6.5 ay süren tedavinin ardından Somaspor performans antrenörü Erencan Eren nezaretinde bireysel çalışmalarla kendini toparlayan Onur, geçen hafta takımla birlikte çalışmalara da başladı. Forma giymeyi çok özlediğini belirten Onur, "Tekrar siyah-beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Her geçen gün daha iyi olduğumu düşünüyorum" dedi.

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