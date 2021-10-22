Cimnastikte dev heyecan

Ahmet Önder ve Adem Asil bugün genel tasnif finalinde boy gösterecek

Japonya'da devam eden 50. Dünya Cimnastik Şampiyonası'nda bugün Ahmet Önder ve Adem Asil genel tasnif finalinde boy gösterecek. Ahmet Önder, 82.065 puanla 8. sıradan finale yükselirken Adem Asil ise topladığı 84.430 puanla 3. sıradan tabloya girdi. Sporcularımızdan İbrahim Çolak ise yarın halka finalinde boy gösterecek. Aletlerde ise İbrahim Çolak halkada 14,766 puanla final bileti aldı. İbrahim Çolak 6.2 zorluk dereceli serisinde 8.566 uygulamayla 14.766 puana ulaşmış ve üçüncü sıradan kendine yer bularak finale ismini yazdırmayı başarmıştı.