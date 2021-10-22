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Haberler Spor Fethiyespor’da hesap zamanı

Fethiyespor’da hesap zamanı

3. Lig 3. Grup’ta zirveye demir atan lacivert-beyazlılar Ceyhan karşısında da kazanıp farkı açmayı hedefliyor

Fethiyespor’da hesap zamanı

22.10.2021

3. Lig 3. Grup'ta en yakın rakibinin 3 puan önünde liderlik koltuğunda bulunan Fethiyespor, yarın deplasmanda konuk olacağı Ceyhanspor'u yenip, rakipleriyle puan farkını açmanın hesaplarını yapıyor. Form olarak üst seviyede olduklarını belirten teknik direktör Selahaddin Dinçel, "Ceyhan deplasmanında hata istemiyorum. İstediğimizi alarak dönmeliyiz. Berkin Taşkın'ın cezası, Kadir Kurt'un da sakatlığı var. İyi bir ivme yakaladık. Bunun devamını getirmek için kaysetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Fethiyespor 12. adamla çok daha güçlü. Bizim tek hedefimiz var, o da şampiyonluk. Maç maç gidiyoruz. Lider olduğumuz için rakipler daha çok direnç gösterecektir. Ama biz gücümüzü biliyoruz. Rehavete kapılmayız" dedi.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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