Manisa FK çıkış arıyor

TFF 1. Lig'de üst üste 6. mağlubiyetini evinde Adanaspor'a 3-0 yenilerek alıp, alt sıralarda kaldıktan sonra teknik heyet, idari kadro ve takımda büyük operasyon yapan Manisa Futbol Kulübü, 10. haftanın açılış mücadelesinde bugün şampiyonluk adayı Ankaragücü deplasmanına yeni teknik ekibiyle beyaz bir sayfa açmak için çıkıyor. Başkent'te Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beINSports Max1 ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Siyah-beyazlılarda, Adanaspor randevusu sonrası siyah-beyazlı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Andre Sousa, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar forma giymeyecek. Manisa FK'da, hazır olmayan Guevin Tormin kadroda olmayacak.

Manisa FK formasıyla ilk hafta İstanbulspor'a 3 gol atan ve sonraki maçlarda susan Jamaikalı forvet Dever Orgill 8 maçtır fileleri havalandıramıyor

TURGAY ALTAY İLK SINAVINDA

GEÇEN sezon 2. Lig'deki namağlup şampiyonluğun ardından bu yıl tarihinin 1. Lig'deki ilk sezonuna 3 galibiyetle başlayan Manisa FK, ardından 6 mağlubiyetle sarsıldı. Manisa ekibinde Serkan Özbalta'nın ardından teknik direktör Naci Şensoy'la da yollar ayrıldı. Şensoy'un yerine sözleşme imzalanan teknik direktör Turgay Altay, takımıyla ilk maçına Ankaragücü önünde çıkacak.