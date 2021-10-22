Şahin Fırat, Yıldızpor’da

BAL 9. Bölge 3. Grup temsilcisi Aydın Yıldızspor, stoper Şahin Fırat'ı renklerine kattı. Bölgesel Amatör Lig'in önemli defans oyuncularından biri olan 31 yaşındaki oyuncu, sözleşme imzaladı. 1990 doğumlu Şahin Fırat futbola 2008 yılında Konyaspor'da başladı. Gençlerbirliği U-21, Hacettepe U-21, Kastamonuspor, Erganispor, Yeni Amasyaspor, Yeni Diyarbakır, İzmirspor, Muğlaspor, Kepez Belediyespor, Nevşehir Gençlik, Kuşadasıspor, Tavşanlı Linyitspor, Salihli Belediyespor, Edirnespor ve Sökespor takımlarında forma giyen deneyimli futbolcu son olarak Hereke Yıldızspor'da oynadı.

■ İHSAN KARATAŞ