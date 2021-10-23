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Haberler Spor Aydınus statüye takıldı

Aydınus statüye takıldı

Aydınus statüye takıldı

23.10.2021

MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasının hemen ardından hakemlik süresi 1 yıl uzatılan Fırat Aydınus'un ismi kulislerde aday olarak geçmeye başlamıştı. Ancak Aydınus'un MHK başkanı olmasında bir engel olduğu ortaya çıktı. TFF Ana Statüsü'nün F bendinde yer alan Merkez Hakem Kurulu başlıklı 43. Maddesi'ne göre bir hakemin MHK üyesi olması için hakemliği bırakmış olmasının üzerinden en azından 1 yıl geçmiş olması gerekiyor. Mevcut maddenin değiştirilmesinin de uzun bir süreç gerektirdiği belirtildi. TFF Statüsü'nde yapılan değişikliklerin TFF Genel Kurulu tarafından oylanıp kabul edilmesi ve resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

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