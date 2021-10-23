Balıkesir’e ters geliyor

TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan ve ateş hattında yer alan Balıkesirspor'a yarın evinde ağırlayacağı Bursaspor ters geliyor. Kırmızı-beyazlılar şu ana kadar rakibiyle oynadığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti, 5 yenilgi aldı, bir maç da berabere bitti. Bal-Kes, bu maçlarda 8 gol atarken, ağlarında ise 16 gol gördü. Teknik direktör İsmet Kamak, Bursaspor karşısında kötü gidişata son vermek istediklerini belirtti. Kamak, "Alacağımız bir galibiyet bizi kendimize getirecektir. İyi bir takımımız var. Bu kez istediklerimizi sahaya yansıtacağız" diye konuştu. Ligde 8 karşılaşmaya çıkan Balıkesirspor, 2 galibiyet, 6 yenilgi ile 6 puan toplarken puan sıralamasında 18. sırada yer alıyor.