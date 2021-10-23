Çaykur Rizespor siftah peşinde

Süper Lig'in 10. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta henüz galibiyetle tanışamayan son sıradaki Çaykur Rizespor, 6 puanla 19. sırada yer alan Kasımpaşa'yı konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Karadeniz ekibinde Gökhan Gönül ve Ronaldo Mendes, Kasımpaşa'da ise Kevin Varga sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.