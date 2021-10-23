Cumartesi ateşi

TFF İkinci ve Üçüncü Lig'de bugün zorlu maçlar oynanacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste Ankara Demirspor ve Eskişehirspor galibiyetleriyle zirve yarışına ağırlığını koyan Bucaspor 1928, bugün evinde Karacabey Bld ile Cemil Şeboy Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Nazilli Bld, Tarsus İY ile Tarsus İlçe Stadı'nda karşılaşacak. Akhisarspor ile Uşakspor, Akhisar'da 3 puan mücadelesi verecek. Bu 3 karşılaşma da saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı Grup'ta Somaspor, sahasında Kahramanmaraşspor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'la kapışacak. Bodrumspor ise evinde Bayburt Özel İdarespor ile oynayacak.

KARŞIYAKA'YA ÇOK SERT RAKİP

Üçüncü Lig Üçüncü Gup'ta Cüneyt Biçer'in yerine göreve getirilen yeni teknik patronu Ahmet Taşyürek yönetiminde çıktığı ilk maçta geçen hafta Ceyhanspor'u 1-0 yenerek kendine gelen Karşıyaka, bugün İstanbul'da Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanına seri yakalama hedefiyle çıkacak. Tepecik Şenol Güneş Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Maçı hakem Doğukan Yıldırım yönetecek. Taşyürek, geçen sezon TFF 1. Lig'de Boluspor'u çalıştırdığı dönemden sarkan 2 maçlık cezası nedeniyle Ceyhanspor önünde olduğu gibi bu maçta da takımını tribünden idare edecek.



BERGAMA ATATÜRK STADI'NDA

Üçüncü Lig Birinci Grup'ta yedi haftadır kazanamayan ateş hattındaki Bergama Belediyespor, İzmir Atatürk Stadı'nda Başkent Akademi FK'yı ağırlayacak. 2. Grup'ta son 2 deplasman maçını kaybeden Kuşadasıspor, Kuşadası Özer Türk Stadı'nda Beyoğlu ile karşılaşacak. Henüz galibiyeti bulunmayan Kızılcabölükspor, sahasında Düzcespor'u yenip 3 puan siftahı yapmak istiyor. Üçüncü Grup'ta lider Fethiyespor, deplasmanda düşme hattındaki Ceyhanspor'la kapışacak.