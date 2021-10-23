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Haberler Spor Gaziantep FK’ın rakibi Giresun

Gaziantep FK’ın rakibi Giresun

Gaziantep FK’ın rakibi Giresun

23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Antep ekibi, topladığı 11 puanla 12. sırada yer alırken, ligin yeni takımı Giresun ise 8 puanla düşme hattında bulunuyor. Ev sahibi ekipte orta sahanın yıldız isimleri Jefferson ile Recep Niyaz sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
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