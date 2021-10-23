Manisa FK nereye

TFF 1. Lig'de son 6 maçını kaybeden Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk hedefindeki Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu, üst üste 7. yenilgisini aldı. 29. dakikada Ankaragücü baskısı Manisa FK'da hatayı getirdi. Kaptırılan topu alan İshak'ın pasında Ariyibi ceza yayı önünden sert vurdu, kaleci Metin'i avladı: 1-0. 35'te ileri çıkan Landre'nin uzaklardan şutunu kaleci Akın son anda yumruklarıyla uzaklaştırdı. 40'ta Nizamettin'in serbest vuruşunu savunma çıkardı, Zahid'in pasında topu alan Murat ceza alanına girdi savunmayı geçip harika vurdu: 2-0. İlk devre 2-0 kapandı.



SİNAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

55. dakikada defansın arkasına sarkan Orgill, Sinan tarafından düşürüldü. Hakem Sinan'a direkt kırmızı kart çıkardı. 58'de Nizamettin'in serbest atışını kaleci Akın kornere attı. 66'da Landre'nin pasında Tormin ceza yayı önünden harika vurdu, kaleci Akın çeldi ama top ağlarla buluştu: 2-1. 77'de Okan'ın pasında Mehmet'in şutunu kaleci Akın kornere attı. 85'te Mehmet'in ortasını Okan kontrol edip vurdu top kaleci Akın'da kaldı. 90+5'te Diallo'nun ortasına Okan vurdu, köşeden kaleci Akın çeldi, maç 2-1 bitti.



TURGAY ALTAY İLK MÜCADELEYE ÇIKTI

MANİSA Futbol Kulübü'nün bu sezonki 3. teknik direktörü Turgay Altay, takımın başında ilk sınavına Ankara'da çıktı. Geçen sezon 2. Lig'de namağlup şampiyon olan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Serkan Özbalta, Eyüpspor yenilgisi sonrasında istifa etti. Özbalta'nın yerine Naci Şensoy dümene geçti. Siyah-beyazlılarda, Şensoy dönemi 10 gün sürdü. Milli arada dümene geçen 63 yaşındaki Naci Şensoy, geçen hafta Akhisar Spor Toto Stadyumu'nda oynanan ve 3-0 hezimetle sonuçlanan Adanaspor karşılaşması sonrasında gönderildi. Hafta içinde siyah-beyazlı yönetim, Turgay Altay'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa FK'da ayrılan sportif direktör Serkan İşyapan'ın yerine de Taner Savut takımın başında yer aldı.



KADRO SİL BAŞTAN

Manisa FK'da hafta içinde dümene geçen teknik patron Turgay Altay, son oynanan Adanaspor maçı kadrosunda 5 değişiklik yaptı. Defansta sakatlanan Ahmet Kesim'in yerine Veli Çetin forma giyerken, siyah-beyazlılarda, kadro dışı kalan Kubilay Aktaş, Andre Sousa, Anıl Koç, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar kadroda yer almadı. Manisa FK'da teknik patron Turgay Altay, sakatlıktan dönen Nizamettin Çalışkan'ın yanı sıra Nino Kouter, Hakan Barış ve Serge Tabekou'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda, iki kaleci Samet Karabatak ve Muhammed Birkan Tetik ile birlikte Bedirhan Altunbaş, Okan Eken, Guevin Tormin yedek soyundu.