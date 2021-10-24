Balıkesirspor evinde Bursaspor’u ağırlıyor

TFF 1. Lig'de geçen hafta öne geçtiği Ege derbisinde Denizlispor'a uzatmalarda yediği golle mağlup olan ve düşme potasına çakılıp kalan Balıkesirspor, bugün Bursaspor önünde moral arıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan kritik müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1 ile TRT Spor kanallarından ekrana gelecek. Kırmızı- beyazlılarda, sakatlığı süren Oilton Bilalli dışında eksik bulunmuyor. 19. kez Timsah'la rakip olacak Bal-Kes, bu maça kadar rakibiyle karşılaştığı 18 mücadeleden 12'sini kaybetti, 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

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