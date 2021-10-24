Filede derbi günü

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'te 3 yapan lider Arkasspor ile galibiyeti bulunmayan Altekma bugün İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

ÖZDEN: KAZANACAĞIZ

KARŞILAŞMAYI TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak. Ligde ilk haftadan bu yana zirvede yer aldıklarını ve Altekma'yı yenerek liderliklerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İki İzmir ekibinin mücadelesinde Fair-Play ön planda olacak. Güzel voleybolumuzu sürdürerek üst üste 4. galibiyetimizi almak istiyoruz" dedi. Altekma Antrenörü Levent Matmeriçli ise Arkas Spor'u yenerek ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Matmeriçli, "Zor bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Maçı kazanıp moral bulmak istiyoruz" diye konuştu.