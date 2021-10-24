Hamza Dag’dan sampiyonluk temennisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, tamamlanma aşamasına gelen Alsancak Stadı ile ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah Altay bu statta şampiyonluk yaşar temennisinde bulunuyorum" dedi. Tarihi statta açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu statta dostluk ve güzellik içerisinde ancak İzmirli takımların kazandığı maçlar oynanmasını istiyorum. Stadımız İzmir'e ve ülkemize hayırlı olsun. Açıkçası inşallah Altay bu statta şampiyonluk yaşar temennisinde bulunuyorum" vurgusu yaptı.

STAT BAŞARIYI GETİRECEK

Gürsel Aksel Stadı'nın ardından Alsancak Stadı inşaatının da tamamlandığına dikket çeken Dağ, "Alsancak Stadı İzmir'e çok önemli katkılar sağlayacaktır. Şu anda Süper Lig'de iki takımımız var. Altay ve Göztepe'nin yeni statlarda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi.