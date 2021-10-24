Manisa FK tepetaklak

TFF 1. Lig'de sezonun ilk 3 haftasında 9 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü ardından darmadağın oldu. Son olarak deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, son 7 maçını kaybederek düşme hattına doğru geriledi. Sezona geçen sene şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Serkan Özbalta ile başlayan, ardından genç çalıştırıcı ile yolları ayırıp Naci Şensoy'u göreve getiren Manisa FK, yeni çalıştırıcısı Turgay Altay'la da istediği sonuca ulaşamadı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Nasadoge Menemenspor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Eyüpspor (D), Adanaspor ve Ankaragücü (D) sınavlarından puan alamayan Ege ekibi hayal kırıklığı yaşattı. Bu periyotta sadece 4 gol atabilen Manisa FK, kalesinde 15 gol gördü. Siyah-beyazlılar gelecek hafta Beypiliç Boluspor'u konuk edecek

ALTAY: MAGLUBİYETLE BASLAMAK İSTEMEZDİM

MANİSA FK teknik sorumlusu Turgay Altay, "Teknik adamlığa mağlubiyetle başlamak istemezdim" dedi. Altay, kazanma alışkanlığını kaybetmiş bir takım olduklarını, kulübe geldiği andan itibaren oyuncuların üstündeki baskı ve özgüven kaybını değiştirmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Ankaragücü ligin baskın takımlarından ve bireysel oyuncu kalitesi çok yüksek. Oyuncularımın verdiği reaksiyon, kazanmak için çaba göstermeleri ve kaybetmemek için gösterdikleri o inanç beni memnun etti. Farklı sorunlarımız olsa da Manisa FK'nın bir maç kazandıktan sonra iyi duruma geleceğini düşünüyorum. Kazanmak için elimden geleni denemeye devam edeceğimi belirtmek istiyorum" dedi.

DEVER ORGİLL GOLÜ UNUTTU

Manisa Futbol Kulübü'nün Jamaikalı golcüsü Dever Orgill'in gol orucu devam ediyor. Sezonun ilk haftasında İstanbulspor deplasmanında 4-3 kazanılan mücadelede hat-trick yapan 31 yaşındaki forvet, ardından çıktığı 6 maçta rakip fileleri havalandıramadı. Sakatlığı nedeniyle Bandırma, Ümraniye ve Eyüp maçlarında oynamayan Orgill, 812 dakikadır gol atamıyor.