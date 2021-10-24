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Haberler Spor Petkim zincir kırmak istiyor

Petkim zincir kırmak istiyor

Petkim zincir kırmak istiyor

24.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla çıktığı sezonun ilk 4 maçını kaybederek düşme hattında dibe demir atan Aliağa Petkimspor, bugün evinde Türk Telekom önünde zincir kırmaya çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Ligde Petkimspor, bu sezon henüz maç kazanamayan tek takım konumunda. Türk Telekom ise oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Aliağa Petkimspor Genel Menajeri Levent Türknas, ilk galibiyetlerini Türk Telekom önünde alacaklarını belirterek, "Artık kazanma zamanı geldi. Evimizdeki maçtan galibiyetle ayrılacağız" diye konuştu.
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