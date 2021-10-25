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Haberler Spor Akhisar umduğunu bir türlü bulamadı

Akhisar umduğunu bir türlü bulamadı

Akhisar umduğunu bir türlü bulamadı

25.10.2021

SÜPER Lig'den 7 sezonluk mücadelenin ardından 2019 yılında, 1. Lig'den de geçen sezon küme düşen Akhisarspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta da üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına geriledi. Geçen sezon 1. Lig'e veda ettikten sonra transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı futbolcuların kaldığı kadrosunu telafi edemeyen Akhisar, lige 3 maçta 2 galibiyetle başladıktan sonra sert fren yaptı. Son 5 maçta yalnız 1 puan alabilen yeşil-siyahlı ekip, evinde Uşakspor önünde 59. dakikada Bertuğ'la öne geçtikten sonra Uşakspor'un 60. dakikada altyapısından yetişen eski oyuncusu Onurcan'la bulduğu gole engel olamayıp ardından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Grupta 7 puanla 17. sıraya, düşme hattına geriledi.

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