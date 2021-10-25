Aliağa Petkim kendine geldi

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 4 karşılaşmasını kaybeden Aliağa Petkimspor, kendi evinde Türk Telekom'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı: 71-59. Ev sahibi ekipte Foreman 27 sayıyla müsabakanın yıldızı oldu. Maça iyi başlayan Petkim, Foreman'ın sayılarıyla 7. dakikayı 15-9 önde geçti. Hücumda etkili oynayan İzmir ekibi ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun temposu düştü. T.Telekom Harrison'un üçlükleri ile oyuna tutunmaya çalışırken, Foreman sayılarla takımını ayakta tuttu ve Petkim devreyi 37-34 önde tamamladı.

İYİ BİR PERFORMANS ÇİZDİLER

Aliağa Petkimspor, üçüncü periyoda çok baskılı başladı. Ev sahibi Erolcan'ın üçlüğüyle bir ara farkı 10 sayıya (50-40) çıkardı. Bu periyotta etkili olmaya çalışan Başkent ekibi, Berk Demir'in 5 sayısıyla farkı 5'e düşüroü ama Petkimspor 3. periyodu da 54-47 önde geçti. Maçın son periyodunda ise Aliağa Petkimspor'un yıldızı Foreman, Türk Telekom'un savunma zaafından yararlanarak istediği sayıları buldu. İzmir ekibi karşılaşmayı 71-59 kazanarak sevinç yaşadı.