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Aliağa Petkim kendine geldi

İzmir temsilcisi iyi bir görüntü çizdiği karşılaşmada rakibine şans tanımadı. Ev sahibinde Foreman 27 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Aliağa Petkim kendine geldi

25.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 4 karşılaşmasını kaybeden Aliağa Petkimspor, kendi evinde Türk Telekom'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı: 71-59. Ev sahibi ekipte Foreman 27 sayıyla müsabakanın yıldızı oldu. Maça iyi başlayan Petkim, Foreman'ın sayılarıyla 7. dakikayı 15-9 önde geçti. Hücumda etkili oynayan İzmir ekibi ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun temposu düştü. T.Telekom Harrison'un üçlükleri ile oyuna tutunmaya çalışırken, Foreman sayılarla takımını ayakta tuttu ve Petkim devreyi 37-34 önde tamamladı.

İYİ BİR PERFORMANS ÇİZDİLER
Aliağa Petkimspor, üçüncü periyoda çok baskılı başladı. Ev sahibi Erolcan'ın üçlüğüyle bir ara farkı 10 sayıya (50-40) çıkardı. Bu periyotta etkili olmaya çalışan Başkent ekibi, Berk Demir'in 5 sayısıyla farkı 5'e düşüroü ama Petkimspor 3. periyodu da 54-47 önde geçti. Maçın son periyodunda ise Aliağa Petkimspor'un yıldızı Foreman, Türk Telekom'un savunma zaafından yararlanarak istediği sayıları buldu. İzmir ekibi karşılaşmayı 71-59 kazanarak sevinç yaşadı.

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