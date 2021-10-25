Antalyaspor: 1 Başakşehir: 2

Geçen hafta yeni teknik direktörüyle Beşiktaş'ı deviren Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u da 2-1 yenerek ikide iki yaptı. 32. dakikada konuk ekip Berkay'ın golüyle öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 56'da Berkay kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2. 90+5'te Ghacha'nın golü Antalya'ya yetmedi: 1-2.