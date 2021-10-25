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Haberler Spor Balıkesirspor diş geçiremedi

Balıkesirspor diş geçiremedi

Bal-Kes, evinde Bursa’ya Namık ve Batuhan’ın golleriyle yenildi

Balıkesirspor diş geçiremedi

25.10.2021

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor, evinde ağırladığı Bursaspor'a 2-0 yenilerek teslim oldu. Maçın 29. dakikasında Bursaspor atağında Kerem'in uzun pası ile topla buluşan Namık topu kaleci Atilla'nın yanından ağlarla buluşturdu. 0-1. 59'da Cumali Bişi'nin serbest atışında Sedat Dursun'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı. 77'de Bursaspor atağında Batuhan'ın aşırtma şutu kaleci Atilla'nın bakışları arasında az farkla auta çıktı. 82'de gelişen Bursaspor atağında İsmail Yüksek'in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan Kör topu ağlarla buluşturdu. 0-2.

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