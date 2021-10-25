  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor DG.Sivasspor: 1 Adana Demir: 1

DG.Sivasspor: 1 Adana Demir: 1

DG.Sivasspor: 1 Adana Demir: 1

25.10.2021

Sivas ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Yiğido 7. dakikada Gradel ile öne geçti: 1-0. İlk yarı 1-0 sona erdi. 67'de Henrique ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 84'te Akintola direkt kırmızı kart gördü. 90+7'de kazanılan penaltıda Balotelli skoru belirledi: 1-1.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DG.Sivasspor: 1 Adana Demir: 1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.