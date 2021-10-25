DG.Sivasspor: 1 Adana Demir: 1

Sivas ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Yiğido 7. dakikada Gradel ile öne geçti: 1-0. İlk yarı 1-0 sona erdi. 67'de Henrique ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. 84'te Akintola direkt kırmızı kart gördü. 90+7'de kazanılan penaltıda Balotelli skoru belirledi: 1-1.
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