F.Karagümrük: 1 A.Hatayspor: 1

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında gözünü zirveye diken Atakaş Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye çok hızlı başlayan konuk ekip, 30. dakikada El Kaabi ile öne geçti. İstanbul temsilcisi 38'de Pesic ile eşitliği sağladı. İki takım puanları paylaştı.