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Haberler Spor F.Karagümrük: 1 A.Hatayspor: 1

F.Karagümrük: 1 A.Hatayspor: 1

F.Karagümrük: 1 A.Hatayspor: 1

25.10.2021

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında gözünü zirveye diken Atakaş Hatayspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye çok hızlı başlayan konuk ekip, 30. dakikada El Kaabi ile öne geçti. İstanbul temsilcisi 38'de Pesic ile eşitliği sağladı. İki takım puanları paylaştı.

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