İzmir derbisi Arkas Spor’un

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla Arkas 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, Altekma ise henüz galibiyetle tanışamadı. İlk sete son derece iyi başlayan Arkas, hücumlarda etkili oldu ve seti 25-19 kazandı. İkinci set ise çekişmeli geçti. Ev sahibi konumundaki Arkas, Hoag ve Mustafa Cengiz'in güzel oyunuyla bu seti de 25-20 önde tamamladı. Üçüncü sete Altekma iyi başlarken sonunu getiremedi. Son bölümde hata yapmayan Arkas, seti 25-21 müsabakayı 3-0 kazandı.