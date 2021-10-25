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İzmir derbisi Arkas Spor’un

Şampiyonluk hesabı yapan mavi-beyazlılar, Altekma’yı yenerek 4’te 4 yaptı, Altekma ise galibiyetle tanışamadı

İzmir derbisi Arkas Spor’un

25.10.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi. Bu sonuçla Arkas 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürürken, Altekma ise henüz galibiyetle tanışamadı. İlk sete son derece iyi başlayan Arkas, hücumlarda etkili oldu ve seti 25-19 kazandı. İkinci set ise çekişmeli geçti. Ev sahibi konumundaki Arkas, Hoag ve Mustafa Cengiz'in güzel oyunuyla bu seti de 25-20 önde tamamladı. Üçüncü sete Altekma iyi başlarken sonunu getiremedi. Son bölümde hata yapmayan Arkas, seti 25-21 müsabakayı 3-0 kazandı.

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